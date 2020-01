Orbán Viktornak is üzent új videójában Schobert Norbi Ausztriából

Blikk - Ma 15:06 Belföld

Napok óta Schobert Norbi nőket érintő kijelentéseitől zeng a közbeszéd. Ismert, az volt a mondanivalója magva, hogy a házasságok felbomlásáért azok a nők felelősek, akik a szülés után elhíztak. Most Rékával elutazott pihenni Ausztriába. nem menekültek, ez két hónapja tervezett út volt. És most üzentek onnan. nem is akármit.