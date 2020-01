Blikk - Ma 15:43 Külföld

Ahogyan azt a Blikk is megírta, kiderült, hogy az új, gyorsan terjedő koronavírus okozta megbetegedések mögött a kínai kobra és a krait áll, melyeket piacokon is árultak. Egy, a Twitterre kirakott fotón pedig az látszik, hogy különböző vadállatok, például farkaskölykök és cibetmacskák is megvásárolhatóak Vuhan piacán, ahonnan a vírus ered.