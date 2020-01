Végre tudjuk, pontosan hogy foszt ki egy család egy országot

Portfolio - Ma 09:08 Gazdaság

Nehéz napok elé néz Isabel dos Santos, Afrika leggazdagabb nője és egyben a volt angolai elnök lánya, mivel több mint 700 ezer kiszivárogtatott dokumentum azt részletezi, miképpen lopta meg saját országát annak érdekében, hogy önmagát gazdagítsa – számol be a hírről a The New York Times.