Nem tud meglépni az RTL Klub

Ismét egymillió feletti nézőszámot hozott az RTL Klubnak A mi kis falunk. Kellett is a jó eredmény, mert a hétköznapokon és vasárnap is nagyon szoros volt a verseny a TV2-vel. A Drága örökösök továbbra is sok nézőt vonz, viszont a Bátrak földje egyelőre nem egy sikertörténet. A TV2-nek bejött az Exatlon második évada is. Az elmúlt héten az RTL Klub