Balogh Zsolt: Szerénynek kell maradni

A jobbátlövő Balogh Zsolt szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak továbbra is szerénynek kell maradniuk az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, mert csak akkor lehetnek sikeresek a következő mérkőzéseken is. “A fiatalok is nagyon jól kezelik a sikert, senkin nem látom, hogy elrugaszkodott volna a földtől, és elszállt…