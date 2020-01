Nagy Feró: "Kiegyeztem a halállal"

Propeller - Tegnap 16:27 Bulvár

Egyre többször gondol az elmúlásra a 74 éves zenész. Fotó: Instagram/Nagy Feró Nagy Feró néhány napja – orvosát idézve – azt pedzegette, hogy belé már a gyógyszer is kár. A Beatrice frontember most még tovább ment, a Hot!-nak adott interjújában úgy fogalmazott: Kiegyeztem a halállal, egy kicsit sem félek tőle! Feró azt is hozzátette,…