Lemondott az orosz kormány 

Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök jelentette be a hírt, nem sokkal azután, hogy Putyin elnök államfői beszédet intézett a törvényhozáshoz.

HVG - Ma 12:36 Külföld

Újabb intézkedéseket jelentett be az orosz elnök annak érdekében, hogy megálljon az ország népességének csökkenése. Vlagyimir Putyin főként a belpolitikának szentelte 16. évértékelő beszédét, ám azért arról is szót ejtett, hogy az erős hadsereg ugyancsak záloga az ország megmaradásának. Putyin javasolta azt is, hogy a parlament vegye át az…