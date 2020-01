Misi vándorúton

A teljes cím úgy szól, hogy Misi Mókus vándorúton, és Tersánszky Józsi Jenő meséből állította össze a darabot a Bábszínház. Most is színpadról van szó, de a renitens mókus helyett egy nagyon is eminens Misi áll a deszkákra: Boros Misi, a Virtuózok klasszikus zenei tévés tehetségkutatóból ismert 16 esztendős zongoraművész.