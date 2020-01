Portfolio - Tegnap 15:35 Gazdaság

„Kit érdekel az új benzin? Csak a nagyon régi kocsik nem mennek vele!” Többször is hallottuk ezt az érvelést, a baj csak az, hogy a magyar autók átlagéletkora több mint 14 év. Ráadásul az újabb autóknál is okozhat gondot, ha ritkán használjuk a kocsit. A KSH-tól most azt is megtudtuk, a magyar autósok közül akár 7-800 ezren is bosszankodhatnak,…