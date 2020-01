A Magyarország–Oroszország férfi kézilabda Eb-csoportmeccs közvetítése élőben

Az Eb-csoportból továbbjutás is múlhat az oroszok elleni első csoportmeccsen a megfiatalított magyar kéziválogatottnak. 2019-ben nem kaptunk ki tőlük az Eb-selejtezőkön, de azóta mindkét keret átalakult. Az orosz szélsők megállítása kulcsfontosságú lehet, kövesse!

NSO - Ma 15:45 Kézilabda

Megkezdi a szereplését Malmőben, a férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott is. Az első ellenfél Oroszország, amellyel a selejtezőkben is egy csoportban szerepeltünk. Akkor egyszer nyertünk, egyszer döntetlent játszottunk ellene, de az egy másik magyar csapat volt. Most egyelőre megjósolhatatlan a meccs kimenetele, de jó…