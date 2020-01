Nemzetközi csapat vizsgálja Iránban, hogy tényleg rakéta végzett-e az ukrán utasszállítóval

Propeller - Ma 09:51 Külföld

Rakétával lőhették le szerdán Teherán felett az ukrán utasszállítót. A videón jól látszik a becsapódás, de hallatszik a repülő földet érésének hangja is. Amerikai tisztségviselők szerint az irániak tévedésből lőhették le a gépet. Az amerikai bejelentéssel közel egyidőben egy videót tett közzé a The New York Times. A lap alaposan megvizsgálta a 19…