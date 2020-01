Az Orbán-kormány nekimegy a kórházi beszállítók extraprofitjának

BorsOnline - Tegnap 12:25 Belföld

Immár hagyományos módon a miniszterelnök tartotta az év első Kormányinfóját. Tájékoztatója kezdetén Orbán Viktor a szerdai kormányülésen hozott döntésekről számolt be. Azt is közölte: a foglalkoztatás és a bérek növekedését is folytatni akarja a kormány, mert a szegénység felszámolásának nincs más útja.