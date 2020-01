Karácsony reagált Orbán beszédére: „Ez egy tízmilliárdos mondat”

Megint kiderült, van annak hasznossága, ha választott vezető időt szán a tájékoztatásra és nem csak a saját politikai befolyása alatt álló mikrofonállványoknak nyilatkozik. Ritka alkalom, hogy a miniszterelnök valódi kérdésekre is felel, figyelemmel követtem ezért én is a mai sajtótájékoztatót, adódik is belőle sok tapasztalat Budapestre, a kormány