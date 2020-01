Agatha Christie is bekerül az új Nemzeti alaptantervbe

Blikk - Ma 10:45 Kultúra

Sok újdonságot tartalmaz a hamarosan megjelenő, továbbfejlesztett Nemzeti Alaptanterv. Az irodalom területén számos új író és munkássága szerepel majd benne, amikről a gyerekeknek tanulniuk kell, de lesz egy új tantárgy is, viszont meghatározták azt is: heti legfeljebb 34 órájuk lehet a gyerekeknek, még a középiskola legfelső évfolyamán is.