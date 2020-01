Bíróság mondta ki: Nem titkolózhatnak az Elios közbeszerzési ajánlatáról

Index - Ma 07:12 Belföld

A közbeszerzési törvény szerint egy közpénzből fizetett munka adatai is lehetnek üzleti titkok, az Elios ezt jól ki is használta 2015 táján. Most viszont bíróság mondta ki, hogy a korlátozás valós indokok nélküli volt, az adatok közérdekűek. Gyál önkormányzata már ki is adta az adatokat.