Óriásit bukott Magyarország egykori megmentője

Napi - Ma 12:20 Pénzügy

A befektetők sosem látott iramban vonták ki tőkéjüket a Franklin Templeton amerikai vagyonkezelő cég alapjaiból. A legnagyobb veszteségeket a feltörekvő piaci kötvényguru, Michael Hasenstab alapjai szenvedték el, akit annak idején Magyarország megmentőjének is hívott a pénzügyi sajtó. Most nem jöttek be a tippjei.