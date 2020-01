Teljes készültség az Egyesült Államokban Propeller - Ma 09:31 Külföld Chicagóban, Los Angelesben és az Egyesült Államok fővárosában, Washington DC-ben is megnövelték a rendőrök létszámát. New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket – jelentette be péntek esti közleményében New York állam kormányzója. Andrew Cuomo…

36 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

Washington további 3000 katonát vezényel a Közel-Keletre Propeller - Tegnap 21:03 Külföld Washington további mintegy 3000 katonát vezényel a Közel-Keletre – jelentette pénteken az NBC amerikai televízió, egy névtelenséget kérő kormányzati tisztségviselőre hivatkozva. Donald Trump és Mark Esper – fotó: Youtube Az amerikai katonák, akiket az észak-karolinai Fort Bragg támaszpontról irányítanak a térségbe, a védelmi…

New Yorkban megerősítették a biztonsági intézkedéseket ATV - Ma 08:08 Külföld New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket - jelentette be péntek esti közleményében New York állam kormányzója.

New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre Portfolio - Ma 10:16 Külföld New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket - jelentette be péntek esti közleményében New York állam kormányzója.

New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát Növekedés - Ma 06:38 Külföld New York állam kormányzója, Andrew Cuomo közleményében közölte: a nagyváros hídjainál, fontos csomópontjainál és infrastrukturális létesítményeinél, valamint a kiemelt jelentőségű épületeknél megerősítették a biztonsági intézkedéseket, és a Nemzeti Gárda tagjai mellett több rendőrt is vezényeltek az utakra.

Washington további mintegy 3000 katonát vezényel a Közel-Keletre GazdaságPortál - Ma 12:02 Külföld Washington további mintegy 3000 katonát vezényel a Közel-Keletre – jelentette pénteken az NBC amerikai televízió, egy névtelenséget kérő kormányzati tisztségviselőre hivatkozva. Az amerikai katonák, akiket az észak-karolinai Fort Bragg támaszpontról irányítanak a térségbe, a védelmi minisztérium döntése értelmében várhatóan 60 napig…

New Yorkban aggódnak a biztonság miatt Napi - Ma 08:26 Külföld New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket - jelentette be New York állam kormányzója.

New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre Infostart - Ma 10:00 Külföld New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket - jelentette be péntek esti közleményében New York állam kormányzója.

Bosszút sejt az amerikai nagyváros VG - Ma 10:03 Külföld New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

Washington további mintegy 3000 katonát vezényel a Közel-Keletre Debreceni Nap - Ma 00:50 Külföld Washington további mintegy 3000 katonát vezényel a Közel-Keletre – jelentette pénteken az NBC amerikai televízió, egy névtelenséget kérő kormányzati tisztségviselőre hivatkozva. Az amerikai katonák, akiket az észak-karolinai Fort Bragg támaszpontról irányítanak a térségbe, a védelmi minisztérium döntése értelmében várhatóan 60 napig…

New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre Hírklikk - Ma 10:35 Külföld New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket – jelentette be péntek esti közleményében New York állam kormányzója.

New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre Parameter - Ma 09:37 Külföld Andrew Cuomo közölte: a nagyváros hídjainál, fontos csomópontjainál és infrastrukturális létesítményeinél, valamint a kiemelt jelentőségű épületeknél megerősítették a biztonsági intézkedéseket, és a Nemzeti Gárda tagjai mellett több rendőrt is vezényeltek az utakra. A közleményben Andrew Cuomo ugyan leszögezte, hogy sem New York…

Megerősítették a biztonsági intézkedéseket New Yorkban Gondola - Ma 08:56 Külföld New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket – jelentette be péntek esti közleményében New York állam kormányzója

New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre Huppa - Ma 08:36 Vélemény New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket – jelentette be péntek esti közleményében New York állam kormányzója. Andrew Cuomo közölte: a nagyváros hídjainál, fontos csomópontjainál és infrastrukturális létesítményeinél, valamint a kiemelt jelentőségű épületeknél…