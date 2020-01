Digitális detox: te milyen fogadalmat tettél erre az évre?

Technokrata - Tegnap 11:13 Infotech

A felhasználók több, mint 40 százaléka újévi fogadalomként megváltoztatná digitális szokásait 2020-ban. A Kaspersky egyik kutatása szerint a többség a kütyüjeikkel eltöltött időt szeretné csökkenteni. The post A felhasználók közel fele megváltoztatná online szokásait 2020-ban appeared first on technokrata.