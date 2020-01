Több állatot elgázoltak szilveszterkor

Több állatot halálra gázoltak szilveszter napján – mondta Pataki Gábor, az Újpesti Állatmentő Liga vezetője. Azt mondta, több olyan bejelentést is kaptak, hogy a kutyát bezárták a lakásba a tűzijátékok miatt, de így is remeg, ezért be kellett nyugtatózni. Úgy fogalmazott: "háborús helyzet" volt az utcákon. Még mentőautójukat is megdobálták…