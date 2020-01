Orbán Viktor egy best of Orbán Viktor videóval köszön el 2019-től

A miniszterelnök egy saját magáról készített best of videóval ünnepli a 2019-es esztendő végét. A Facebook-oldala példásan belehúzott az év végén, így a két percbe sűrített Orbán-áradat mellé bónuszként egy koncerten pózolós Orbán Viktort is kaptunk a finisben. Bulvárösszefoglaló.