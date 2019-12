Mészáros Lőrinc 39 milliárddal ér többet, mint Csányi Sándor

A Forbes listája élén továbbra sincs változás. A 50 leggazdagabb közé viszont két nő is bekerült 2019-ben.

Idén hatodik alkalommal állította össze a magyarországi Forbes a milliárdoslistáját, amelynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll (407,7 milliárd forintos vagyonnal), őt követi az OTP-vezér Csányi Sándor (368 milliárddal), és a harmadik helyen áll Gattyán György (244,9 milliárd forinttal) - írta az Index.

Magyarország 50 leggazdagabb emberének listáját továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti. Meglepetést nem is a dobogón levők, hanem az ide feltörekvő negyedik helyezett okozhatott. Ő ugyanis közel megduplázta vagyonát egyetlen év alatt. Új belépő is akad. Már utcán a leggazdagabbakról szóló kiadvány.