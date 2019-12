Karácsony Gergely Budapestje: szír férfi rabolt ki egy nőt az Andrássy úton

Egy nő mellé ugrott be a kocsiba, megverte, és kirabolta, de az áldozata segítségére siető járókelőket is bántalmazta egy szír férfi, akiről kiderült: német menekültstátusszal rendelkezik. A megtámadott nőnek az volt a "szerencséje", hogy két járókelő is megpróbálta megmenteni, illetve a támadás idején épp a párjával beszélt telefonon, aki…