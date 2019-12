Van mitől félni: tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók

Technokrata - Ma 08:00 Infotech

Az ESET legfrissebb trendjelentése szerint a 2020-as amerikai elnökválasztás ráirányíthatja a figyelmet a választások megzavarására és manipulációjára irányuló kísérletekre, amelyek szinte garantáltak a jövőre esedékes voksoláson. Az ESET Cybersecurity Trends 2020: Technology is getting smarter – are we? című, a 2020-as kiberbiztonsági…