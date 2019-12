Mandiner - Ma 10:39 Vélemény

Már most is támadás alatt állunk, csak nem látjuk – mondja Oliver Lewis biztonságpolitikai szakértő a Mandinernek, rámutatva, hogy a kibertámadásokról főleg az elit tud. Szerinte minden nyugati országnak választania kell a hagyományos és a kiberhadviselés között. Arról is beszél, mi a szerepe mindebben Kínának. Oliver Lewis a Mathias…