Napi - Ma 11:19 Belföld

Még tavaly Palkovics László nem sokkal korábban jelentette be, hogy két éven belül amerikai mintára Magyarországon is kiépül az iskolabusz-hálózat. A rendszerről aztán beszéltek Gulyás Gergely és Varga Mihály miniszterek is, mégsem lett belőle semmi.