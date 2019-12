ATV - Ma 17:42 Belföld

Akár 20 milliárd forint is hiányozhat az állatkerti Biodóm befejezéséhez, illetve a fenntartásának a költségei is jelentősen megterhelhetik a fővárost. Ennek kapcsán sajtóbejárást rendeztek, melyről az atv.hu is tudósít.