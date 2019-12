Media1 - Ma 15:20 Média

Olyan további e-maileket hozott nyilvánosságra kedden Pikó András, a kerület új polgármestere, mely egyértelműen bizonyítja, hogy a fideszes frakcióvezetőnek még egy grafikonra is ráhatása volt a kerületi lapnál. Bebizonyosodott az is, hogy a helyi választási iroda vezetője is tanácsokkal látta el a Józsefváros Újság volt főszerkesztőjét.