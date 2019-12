Hivatalos: Megszületett Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya

Propeller - Ma 22:35 Bulvár

December 3-án, kedden megszületett Tóth Gabi kislánya, és most már azt is tudjuk, milyen nevet adtak neki. A Story magazin kedvcsináló videójából kiderült, az énekesnő és partnere, Krausz Gábor a Hannarózsa nevet adta első közös gyermeküknek. A címlapon azt is elárulták, a kislány "stramm, nyugodt baba".