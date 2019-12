Meghalt a Roxette énekesnője

Menedzserének közleménye szerint Fredriksson kedden halt meg “a rákkal folytatott 17 évnyi küzdelem után”. “Te voltál a legcsodálatosabb barát több mint 40 éven át” – írta Per Gessle, a Roxette másik tagja. A svéd popzenei duó olyan globális slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe az 1990-es években, mint a The Look, a Joyride és az…