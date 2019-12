Azenpenzem - Ma 06:34 Gazdaság

Néhány nap múlva egy uniós rendelet alapján a jelenleginél sokkal olcsóbban lehet majd eurót bankjegykiadóból (ATM) felvenni, de utalni, esetenként fogadni is. A magyar bankok között, alighanem az ilyen időzítést elkerülendő, még olyan is akad, amelyik erről semmilyen tájékoztatást sem tett közzé. A többiek is igyekeznek eldugni ezt a…