Görbicz Anita a Fidesz jelöltje mellett kampányol Győrben

Az egykor a világ legjobb kézilabdázójának is megválasztott sportoló Dézsi Csaba András mellett korteskedik. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Január 26-án lesz az időközi polgármester-választás, de már most szórólapokkal bombázza a győri szavazókat Dézsi Csaba András, a Fidesz jelöltje. A szórólapokon a kormánypárti jelölt mellett…

Szórólapon is bemutatkozott a győrieknek Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő, a Fidesz polgármesterjelöltje – írja az Azonnali.

OLKT - Ma 08:35 Belföld

Szórólapon is bemutatkozott a győrieknek Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő, a Fidesz polgármesterjelöltje – írja az Azonnali. A portál szerint a kiadványból nem csak az derül ki, hogy a kardiológusként tevékenykedő Dézsinek Győr a szívügye, hanem az is, hogy a helyi hírességek közül többek között Görbicz Anita kézilabdázó is Dézsi...