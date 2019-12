Naponta csúcsot dönt a BUX

Nap mint nap új csúcsra emelkedik a Budapesti Értéktőzsde meghatározó részvényindexe. Az emelkedés motorja az ugyancsak új árfolyamcsúcsokat elérő Otp, de az elmúlt két hónapban a Richter is jól teljesített.

VG - Ma 05:00 Pénzügy

Két számjegyű bővüléssel 44 ezer pont felett zárhatja az évet a BUX, a hazai tőzsde idei teljesítményére egy Mikulás-rali is rátehet egy lapáttal. A decemberi emelkedést a kedvező nemzetközi hangulat és a stabil céges fundamentumok is támogatják, de a korábbi tapasztalatok alapján is jók a kilátások.