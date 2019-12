Lebukott Dallos Bogi és Puskás Peti

Blikk - Ma 09:46 Bulvár

Az X-Faktorban idén többekre is rátalált a szerelem, először Dallos Bogi és Puskás Peti jelentette be, hogy összejöttek a forgatások alatt és egy párt alkotnak, majd az élő show-k során Gödöllei Emánuel és a Take 3 Marschal Edinája szeretett egymásba.