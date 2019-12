Propeller - Ma 07:28 Belföld

A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon, költségtérítés, kíséret és napidíj is szerepel egy törvényjavaslatban, amit Gulyás Gergely nyújtott be. Nem csak az Áder János köztársasági elnök és több állami intézmény vezetőjének illetményét emelnék meg januártól,…