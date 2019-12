Megszólalt 22 éves lánya helyettes államtitkári kinevezéséről Rácz Zsófia apja

Propeller - Ma 08:25 Belföld

A büszke édesapa azt is elárulta, a kinevezés a lányát is meglepte. A Zárjon be a gyár című sláger előadója egykor Zsófia és Laura, illetve az apaság miatt távozott a popszakmából, de amióta a lányok nagyok, visszatért. Egyszerre éreztem mámoros büszkeséget és féltő szorongást, amikor Zsófi felhívott minket Washingtonból, hogy…