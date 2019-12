Női kézi-vb: Magyarország - Szenegál (élő)

Parameter - Tegnap 12:27 Határtalan

A magyar érdekeltségű C csoport jacusirói mérkőzésén a Siófok spanyol irányítója, Nerea Pena három gólt dobott. Csapata továbbra is százszázalékos a tornán. A hollandok 51 gólt dobtak Kubának, a Ferencváros beállója, Danick Snelder kétszer talált be. A brazil válogatott hat góllal kikapott a Koreai Köztársaságtól. Az Érd jobbszélsője,…