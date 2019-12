Kultikus rockbanda érkezik Budapestre

Propeller - Ma 11:12 Bulvár

A Pearl Jam a Facebookon jelentette be európai turnéjának állomásait, a listában pedig Budapest is szerepel. A koncert július 15-én lesz a Papp László Sportarénában. A Pearl Jam 2020-as turnéja olyan városokba is eljut, ahol hosszú évek óta nem léptek fel: mint például Frankfurtban 1992 óta, Budapesten 1996 óta,…