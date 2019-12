Az ország jelentős részére hamarosan megérkezik az első hó

Hétfőn az ország több részén is számíthatunk havazásra, ráadásul van, ahol több centi hó is eshet majd. A legtöbb hó a jelenlegi számítások szerint Pest megyében, valamint az Északi-középhegységben lehet majd. Keddre a csapadékmező várhatóan elvonul majd, viszont a hideg marad, és így a hó is.