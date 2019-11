Többmilliárdos forgalmat bonyolítanak a webáruházak

Kosárérték - Tegnap 09:21 Gazdaság

Annak ellenére, hogy Németországban népszerű a Black Friday, számos online és hagyományos üzlet kínál hozzá kapcsolódó akciókat, egy felmérés szerint a német kereskedők többsége örülne, ha nem tartanák meg a Fekete Pénteket.