Erzsébet királynő porig alázta a pedofíliával vádolt András herceget

Blikk - Tegnap 15:59 Bulvár

Nemrégiben hatalmas port kavart, hogy András yorki herceg a pedofília miatt börtönt is megjárt - és ott tisztázatlan körülmények között elhunyt - Jeffrey Epstein ügyébe keveredett, egy sztriptíztáncosnő pedig most elmesélte, hogyan is viselkedett II. Erzsébet királynő fia, amikor ellátogatott Epstein egyik bujálkodására.