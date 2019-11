Az 57 éves kaposvári férfi tolatva gázolta el a motorost

A Miskolci Rendőrkapitányság zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott több eljárást is az elmúlt időszakban. Egy 21 éves miskolci nő a szomszédját többször is életveszélyesen megfenyegette, illetve házának felrobbantását is kilátásba helyezte, mivel szomszédasszonya rászólt, hogy túl hangosan hallgatja a zenét. Más…