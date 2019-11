Gyurcsány Ferenc pártjának tagjáról felvételek bizonyítják, hogy ő zsarolta meg Borkai Zsoltot

Lokál - Ma 08:56 Belföld

Póczik József, a volt válogatott labdarúgó és DK-s jelölt, hónapokkal ezelőtt kereshette meg Borkait a szexvideóval, amiért pénzt kért. Most több hangfelvétel is előkerült, amelyek azt bizonyítják, hogy Póczik József zsarolta Borkai Zsoltot - számol be az Origo.