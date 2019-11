Ekkortól jönnek a kemény mínuszok, a havazás: figyelmeztetés is érvényben

Azoknak akik élvezik, és lássuk be nincsenek kevesen, azt késői gyönyörű ősz amiben vagyunk rossz hírünk van a jövőhét vége felé nemcsak az év utolsó hónapja, de az igazi tél is ránk köszönt. Lássuk mi vár ránk! A jövő hét péntek-szombat környékén lehűlés érkezhet, akár téliesebbre is fordulhat időjárásunk. Az október végi néhány napos lehűléstől