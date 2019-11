Bödőcs: A taxizó Gyurcsány

Propeller - Tegnap 11:40 Bulvár

A DK-vezér bőrébe is belebújt az ország egyik legnépszerűbb humoristája. Kormánykritikus paródiái után az ellenzéki oldalra is lecsapott Bödőcs Tibor. A humorista legfrissebb "áldozata" Gyurcsány Ferenc, aki egy taxist (Hajdú Balázs) kábít percekig a hülyeségével. Figyelem, a videó nyomokban lárifárit és táncot is tartalmaz.