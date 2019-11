Nyert az alkohollobbi? Mégsem tiltanák az éjszakai árusítást a trafikokban

Privátbankár - Ma 08:51 Gazdaság

Hűtés nélküli eltartható tejitalt is árusíthatnának a boltok, és enyhülnek az engedély elvételére vonatkozó szabályok is. Ráadásul továbbra is lehet majd este 10 és reggel 6 óra között alkoholt is vásárolni.