Lang Györgyi elárulta, mi hiányzik neki az életben

Lang Györgyinél 28 évesen állapították meg, hogy szklerózis multiplex betegségben szenved. A hosszú távon bénuláshoz vezető betegség tünetei ezek után több mint tíz évig nem igazán jelentkeztek. Most azonban már felállni sem tud az énekesnő, aki most egy új, formabontó dologra készül: projektjéről és mostani életéről is beszél Garami…