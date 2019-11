Lassan, de biztosan tovább nő a magyarok száma Ausztriában

Privátbankár - Ma 06:06 Gazdaság

A magyar munkavállalók száma ugyan szezonális okokból éppen visszaesett októberben Ausztriában, de ez alighanem csak átmeneti. Év per év alapon továbbra is nő a kint dolgozók létszáma. December közepétől sűrítik a Sopron felé tartó ingázó vonatokat, de más vonalakon is lesznek bővítések.