A Fidesszel szavazott két szocialista – kirúgták őket a pártból

Propeller - Tegnap 21:14 Belföld

A Fidesszel szavazott két MSZP-s képviselő az ellenzéki pártok előzetes megállapodása ellenére – erről számolt be a DK és a Momentum is. Budafokon bár továbbra is Karsay Ferenc fideszes polgármester irányítja a kerületet, ellenzéki többségű testület alakult a választásokat követően. Havasi Gábor kerületi momentumos politikus a…