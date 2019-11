Megszólalt a kormány a brüsszeli óriásbüntetésről

Behír - Tegnap 07:03 Belföld

Magyarország ökoszisztéma-alaptérképe az ország természeti rendszereinek állapotát mutatja be és értékeli – jelentette be hétfőn Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium (AM) természetvédelemért felelős helyettes államtitkára Budapesten.