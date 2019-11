Orbánék másodjára is megpróbálják a milliárdos bukást hozó lépést

Napi - Tegnap 16:53 Cégvilág

Éppen tíz évvel ezelőtt avatták volna fel a Balatonringet. A magyar gyorsasági motorsport-pálya terve azonban akkor megfeneklett - most viszont újra felmelegítették. A kormányzati elképzelések szerint ezúttal a beruházást inkább a Nyírségben valósítják meg. A megtérülés, ahogy akkor, úgy most is kérdéses.